Из-за непогоды в Ростовской области начались перебои с электроэнергией

Фото: Россети Юг.

В Ростовской области начались перебои с электричеством из-за непогоды. Шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода сразу в нескольких муниципалитетах.Как сообщили в организации «Россети Юг», задействовано 87 бригад для устранения последствий непогоды. Проблемы с электричеством есть в Гуково, Константиновске, Таганроге, Ростове.Отметим, что в Ростовской области штормовой ветер «наводит свои порядки» уже вторые сутки. Жителей просят быть внимательными и постараться не выходить из дома по возможности.