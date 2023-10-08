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Из-за непогоды в Ростовской области начались перебои с электроэнергией

Из-за непогоды в Ростовской области начались перебои с электроэнергией
В Ростовской области начались перебои с электричеством из-за непогоды. Шквалистый ветер повалил деревья и оборвал провода сразу в нескольких муниципалитетах.

Как сообщили в организации «Россети Юг», задействовано 87 бригад для устранения последствий непогоды. Проблемы с электричеством есть в Гуково, Константиновске, Таганроге, Ростове.

Отметим, что в Ростовской области штормовой ветер «наводит свои порядки» уже вторые сутки. Жителей просят быть внимательными и постараться не выходить из дома по возможности.
Фото: Россети Юг.
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