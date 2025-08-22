Роспотребнадзор взял повторные пробы воздуха после пожара на предприятии в Новошахтинске
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха в районах, где наблюдалось скопление дыма над Новошахтинском. Дым возник в результате пожара на промышленном предприятии, который был вызван атакой беспилотного летательного аппарата в ночь на 21 августа.
Об этом проинформировал Сергей Бондаренко.
- Пробы уже отправлены в лаборатории Ростова-на-Дону и Шахт, - подчеркнул глава.
Результаты анализа будут обнародованы ближе к обеду.
Ранее воздух был отправлен на экспертизу. В ходе предыдущих исследований вредные вещества не были выявлены.