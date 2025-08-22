Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Роспотребнадзор взял повторные пробы воздуха после пожара на предприятии в Новошахтинске

Роспотребнадзор взял повторные пробы воздуха после пожара на предприятии в Новошахтинске
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха в районах, где наблюдалось скопление дыма над Новошахтинском. Дым возник в результате пожара на промышленном предприятии, который был вызван атакой беспилотного летательного аппарата в ночь на 21 августа.

Об этом проинформировал Сергей Бондаренко.

- Пробы уже отправлены в лаборатории Ростова-на-Дону и Шахт, - подчеркнул глава.

Результаты анализа будут обнародованы ближе к обеду.

Ранее воздух был отправлен на экспертизу. В ходе предыдущих исследований вредные вещества не были выявлены.
Фото: МЧС РО для иллюстрации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.