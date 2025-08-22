Новости
В нескольких районах Ростова 22 августа отключили воду

В Ростове в нескольких районах отключили воду. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики.

Без воды остались жители в Первомайском районе города. На улице Зеленой случился прорыв. Из-за этого воды в настоящее время нет в границах: улица Зеленая – проспект Шолохова №№ 262-266, с дробями и литерами – 1-й Авиагородок. Специалисты уже работают на месте. Восстановить водоснабжение должны к 16:00.

Кроме того, воды нет на Большой Садовой, Шаумяна, Семашко, Социалистической и проспекте Буденновском. Ориентировочно восстановить электроснабжение должны в течение двух часов.
Фото: DonDay
