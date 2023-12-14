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В Октябрьском районе Ростова отключили свет в четырех СНТ

В Октябрьском районе Ростова отключили свет в четырех СНТ
В Октябрьском районе Ростова четыре садовых товарищества оказались обесточены. Причиной этого стала авария, которая произошла днем 14 декабря.

От коммутации оказались отрезаны люди, проживающие в садовых товариществах «Энергия», «СКВО», «Мир» и «Авангард». По словам горожан, электричества там нет более четырёх часов.

В СНТ «Энергия» постоянные аварийные ситуации! Это ж невозможно! Зима на улице! Последние две недели происходят отключения практически через день и на длительный срок (не менее 12 часов!). Вот и сегодня мы сидим без электричества с 9.30! - написала местная жительница.

В администрации Ростова сообщили, что восстановить энергоснабжение планируется примерно к 21:00.
Фото: Ростов.Ру
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