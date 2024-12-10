В Гуково жители остались без воды и света 10 декабря

Фото: Rostov.ru

Жители Гуково остались без воды и электричества. Об этом информируют в городской администрации 10 декабря.Отключение электроэнергии случилось на НС-5. В настоящее время без света остаются жители улиц и переулков: Комсомольской, Пушкина, Школьной, Шахтерской, Гагарина, Среднего, Семилетки, 1-го Мая, Степной, Мичурина, Петровского, Гуковской, Новой.Из-за отключений света также в городе нет воды. Пока люди вынуждены сидеть дома в темноте и покупать воду в магазинах. Также для жителей организовали подвоз воды.Свет обещали вернуть в дома к 10:00. Как скоро восстановят водоснабжение, неизвестно.Отметим, накануне в Гуково начался настоящий ледяной апокалипсис. Из-за непогоды город замело, деревья и провода покрылись наледью. Начались проблемы с электричеством.