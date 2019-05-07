В Ростовской области заасфальтировали газон



В Каменске-Шахтинском Ростовской области новый асфальт уложили на газон. Фото необычного тротуара поделились жители города.



На фотографиях видно, что новое покрытие уложили прямо на траву. В результате посреди лужайки появилась заасфальтированная дорожка.



– Не могу понять, смешно это или, скорее, грустно, – отозвался один из жителей города.



При этом нашлись и те, кто позитивно воспринял появление тротуара. Некоторые считают, что на этом участке проще будет преодолевать потоки грязи во время очередного дождя.