В Ростове люди доносят друг на друга за парковку на газонах

Фото: Блаоустройство города

Ростовчане жалуются на парковку автомобилей на газонах. Информация об этом появилась на сайте «Благоустройство города». С начала года на онлайн-платформе зарегистрировано семь обращений.Один из жителей города пожаловался на автомобиль «Киа Селтос», который регулярно паркуется на газоне и портит его. По словам горожанина, из-за этого газон превратился в болото. Чаще всего жалобы оставляют пешеходы, которые считают, что беспорядочная парковка мешает передвижению и загрязняет территорию.Некоторые жалобы уже получили обратную связь от районных администраций. Власти пообещали провести проверку и принять меры. Однако, вероятно, не все автомобилисты будут наказаны, так как к моменту проверки их машины могут уже уехать. Жители города таким образом хотят привлечь внимание к проблеме парковки на газонах.За парковку на газоне предусмотрены штрафы, размер которых варьируется от 4 тысяч до 100 тысяч рублей. С начала 2025 года в Ростове было выписано 76 таких протоколов.Проблема парковки в городе остаётся актуальной. Несмотря на увеличение количества платных стоянок, качество дорог и транспортных развязок не улучшается. Водителям приходится тратить много времени на поиск свободного места, особенно в центре города.Власти Ростова пообещали рассмотреть вопрос и найти решение проблемы. Одним из предложений стало не штрафовать водителей, чьи машины не препятствуют движению других транспортных средств.