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Житель Ростова предлагает сделать водоём на Толмачёва

Житель Ростова предлагает сделать водоём на Толмачёва
Ростовчанин предлагает сделать водоём на улице Толмачёва. Алексей Арьев разместил на общественном интернет-портале петицию с предложением организовать для местных жителей зону отдыха.

Мужчина пишет, что в конце улицы сейчас находится болото и свалка мусора. Если это место расчистить, то там окажется небольшое озеро с родниками. Там можно выложить плитку, поставить скамейки, высадить деревья и организовать детскую площадку. Получится настоящий парк, куда смогут ходить отдыхать местные жители. Имея под боком благоустроенный водоём, им не нужно будет ездить в центр города для прогулок.

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