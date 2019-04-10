Житель Ростова предлагает сделать водоём на Толмачёва



Ростовчанин предлагает сделать водоём на улице Толмачёва. Алексей Арьев разместил на общественном интернет-портале петицию с предложением организовать для местных жителей зону отдыха.



Мужчина пишет, что в конце улицы сейчас находится болото и свалка мусора. Если это место расчистить, то там окажется небольшое озеро с родниками. Там можно выложить плитку, поставить скамейки, высадить деревья и организовать детскую площадку. Получится настоящий парк, куда смогут ходить отдыхать местные жители. Имея под боком благоустроенный водоём, им не нужно будет ездить в центр города для прогулок.