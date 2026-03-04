В Ростове жильцы дома на Шаумяна согласились признать его аварийным

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в администрации Ленинского района прошла встреча с жильцами дома по адресу: Шаумяна, 42, который частично обрушился. Итоги встречи сообщила глава района Юлия Мищук.Обрушение одного из балконов произошло еще 26 февраля. Жильцы соседнего дома вызвали на место экстренные службы. К счастью, никто не пострадал, так как дом был расселен еще в 2024 году. Специалисты удалили нависающие элементы конструкции, поскольку здание является объектом культурного наследия, и любые ремонтные работы должны согласовываться с соответствующим комитетом.Дом не признали аварийным, потому что он был индивидуальным жилым строением. Владельцы долгое время не соглашались перевести его в статус многоквартирного, что лишило их права на компенсационные выплаты. В итоге местные власти были вынуждены обратиться в суд, чтобы решить этот вопрос.На состоявшейся встрече удалось достичь договоренности.- Собственники осознали, что перевод их жилья из индивидуального жилого строения в многоквартирный дом является наиболее оптимальным решением, — поделилась Юлия Мищук. — Это позволит им впоследствии получить компенсацию за аварийное жилье. Ранее, в 2024 и 2025 годах, жители не соглашались с этим вариантом.