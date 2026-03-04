Фото: Нейросеть

Силос компании-банкрота в Ростовской области выставлен на торги за 8 миллионов рублей. На аукцион выставлено промышленное оборудование компании-банкрота ООО «ПРОМИНВЕСТ», расположенной в Аксае.Речь идет про три герметичные металлические емкости общей массой более 1,5 тысячи тонн. Информация об этом появилась на официальном сайте «Торги России».ООО «ПРОМИНВЕСТ», основанное в 2014 году и специализирующееся на оптовой торговле лесо- и стройматериалами, находится в процедуре банкротства с сентября 2023 года. Организация имеет за плечами 80 арбитражных дел на сумму около 107 миллионов рублей, причем большая часть споров связана с неисполнением обязательств и банкротством. Периодически недвижимое и движимое имущество компании выставляется на торги.На этот раз на аукцион представлено три лота. Первый лот – цельносварной силос (бункер) СЦ-140 объемом 120 тонн, стартовая цена которого составляет 2,3 миллиона рублей. Два других лота – разборные силосы, каждый весом по 700 тонн, оценены в 2,4 и 3,1 миллиона рублей соответственно. Общая стартовая стоимость всех трех емкостей достигает 8 миллионов рублей.Принять участие в торгах могут все желающие до 31 марта. Итоги аукциона будут подведены через восемь дней после окончания приема заявок.