Фото: DonDay

В Ростове на Юфимцева благоустроят спортивную площадку. Информация появилась на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 3,7 миллиона рублей.По условиям контракта на улице Юфимцева будет благоустроена спортивная площадка. Подрядчик обязан демонтировать старое асфальтовое покрытие, парковочные столбики и ограждение.На территории планируется установка площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также оборудование места для тренажёров и ограждение территории.Среди нового оборудования, которое появится на площадке, будут баскетбольная стойка и щит, усиленное баскетбольное кольцо, уличная лавка-пресс, двойные брусья, двойной турник, волейбольная сетка.Победитель закупки будет определён 13 марта, а завершение работ запланировано на 31 декабря.