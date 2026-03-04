Фото: правительство Ростовской области.

В правительстве Ростовской области освободилась должность замгубернатора Артёма Хохлова. Чиновник покинул пост, его имя больше не фигурирует в соответствующем разделе на официальном сайте регионального правительства.Ещё зимой издание Donday сообщало о грядущем увольнении чиновника. По информации источника, Хохлов может продолжить карьеру в Санкт‑Петербурге либо перейти на работу в Администрацию Президента в Москве.В настоящее время в разделе сайта, где ранее была представлена информация о Хохлове, стоит прочерк. Источник утверждает, что освободившуюся должность заместителя губернатора может занять Дмитрий Шарков. У него уже есть опыт работы в донском регионе: он занимал различные руководящие посты в правительстве и Законодательном Собрании Ростовской области.