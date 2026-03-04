В Ростове в переулке Университетском оградили доходный дом сигнальной лентой

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в переулке Университетском оградили доходный дом Е. Н. Севастопуло сигнальной лентой. За несколько дней до этого в здании, являющемся объектом культурного наследия, обрушилась крыша. Через окна, где были видны обломки кровли, закрыли металлическими листами.После инцидента вокруг дома установили ограждения, частично перекрыв тротуар. Жителям приходится обходить здание по проезжей части. На видеозаписях опубликованных редакцией DonDay видно, что на фасаде появились трещины.«Если случится обрушение фасада, сигнальная лента вряд ли защитит прохожих», — высказались местные жители.Дом был выкуплен у муниципалитета в 2025 году, и с августа того же года начались реставрационные работы.