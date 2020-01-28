Ростовчанин просит построить мост на Зелёный остров



Житель Ростова-на-Дону предлагает построить стационарный мост на Зелёный остров. Такую петицию дончанин разместил на общественном интернет-портале 30 января.



Мужчина пишет, что горожане нуждаются в том, чтобы круглый ход иметь доступ к острову. Многие ростовчане весной и летом любят ездить сюда отдыхать, подышать свежим воздухом. В тёплое время года от города к острову возводят понтонный мост, который затем убирают. По словам автора петиции, необходимо построить стационарный мост, который будет работать целый год.



- Ростов строится, расширяется, - пишет мужчина. - Но никто не думает о местах для отдыха для горожан. Зелёный остров — отличная досуговая зона в черте города.