Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области два грузовых вагона сошли с рельсов

В Ростовской области два грузовых вагона сошли с рельсов
В Ростовской области сошли с рельсов два грузовых вагона. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 4 марта при проведении маневровых работ. С путей на станции Заречной сошли два груженых вагона и тепловоз. В результате происшествия вагоны опрокинулись.

- В результате никто не пострадал. В настоящее время на участке проводят восстановительные работы. Организована проверка, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Фото: Южная транспортная прокуратура.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика