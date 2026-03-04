В Ростовской области два грузовых вагона сошли с рельсов

Фото: Южная транспортная прокуратура.

В Ростовской области сошли с рельсов два грузовых вагона. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел 4 марта при проведении маневровых работ. С путей на станции Заречной сошли два груженых вагона и тепловоз. В результате происшествия вагоны опрокинулись.- В результате никто не пострадал. В настоящее время на участке проводят восстановительные работы. Организована проверка, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.