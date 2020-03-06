Ростовчанин просит организовать пешеходную зону на улице Зрелищной



Житель Ростова-на-Дону предлагает положить тротуар на одной из улиц в районе микрорайона Суворовского. Такую петицию мужчина разместил на общественном интернет-портале.



Автор пишет, что улица Зрелищная — основная дорога, которая ведёт из Суворовского. Пешеходы часто ходят по ней, чтобы попасть на остановку. При этом им приходится двигаться по проезжей части, так как здесь нет пешеходной зоны. На обочину нельзя выйти, потому что там постоянно много грязи. В связи с этим ростовчанин просит организовать тротуар, чтобы пешеходы не подвергали свои жизни опасности, передвигаясь по дороге.