В Ростове-на-Дону из-за строительства жилого комплекса перекрыли тротуар
В Ростове-на-Дону из-за строительства жилого комплекса перекрыли тротуар. Сообщает редакция DonDay 4 марта.
На улице Красноармейской, 250 уже несколько лет возводят новый жилой комплекс. Для обеспечения безопасности пешеходов рядом с переулком Крепостным организовали временный проход.
Однако в начале марта этот проход закрыли. Жителям предложили идти либо по другой стороне тротуара, либо по проезжей части.
«Застроили всё высотками, теперь и тротуар забрали. Как нам теперь ходить?» — возмутилась одна из местных жительниц.
Горожане выражают недовольство и требуют организовать безопасный переход. Ежедневно по этому маршруту проходят тысячи людей, включая семьи с маленькими детьми.