В Ростове-на-Дону из-за строительства жилого комплекса перекрыли тротуар

В Ростове-на-Дону из-за строительства жилого комплекса перекрыли тротуар. Сообщает редакция DonDay 4 марта.

На улице Красноармейской, 250 уже несколько лет возводят новый жилой комплекс. Для обеспечения безопасности пешеходов рядом с переулком Крепостным организовали временный проход.

Однако в начале марта этот проход закрыли. Жителям предложили идти либо по другой стороне тротуара, либо по проезжей части.

«Застроили всё высотками, теперь и тротуар забрали. Как нам теперь ходить?» — возмутилась одна из местных жительниц.

Горожане выражают недовольство и требуют организовать безопасный переход. Ежедневно по этому маршруту проходят тысячи людей, включая семьи с маленькими детьми.
Фото: Дондей
