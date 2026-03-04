Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону из-за строительства жилого комплекса перекрыли тротуар. Сообщает редакция DonDay 4 марта.На улице Красноармейской, 250 уже несколько лет возводят новый жилой комплекс. Для обеспечения безопасности пешеходов рядом с переулком Крепостным организовали временный проход.Однако в начале марта этот проход закрыли. Жителям предложили идти либо по другой стороне тротуара, либо по проезжей части.«Застроили всё высотками, теперь и тротуар забрали. Как нам теперь ходить?» — возмутилась одна из местных жительниц.Горожане выражают недовольство и требуют организовать безопасный переход. Ежедневно по этому маршруту проходят тысячи людей, включая семьи с маленькими детьми.