Житель Ростова просит организовать пешеходную зону на улице Тружеников



Ростовчанин предлагает организовать зону для пешеходов на улице Тружеников. Он разместил соответствующую петицию на общественном интернет-портале.



Автор сообщения пишет, что между домами № 35 и № 33 по улице Тружеников нет прохода. Тротуар на указанном участке прерывается, и пешеходам приходится перемещаться на проезжую часть. Ростовчанин добавил, что дорога в этом месте разбита, и семьям с колясками там тяжело проходить. В связи с этим он просит власти Ростова благоустроить тротуар.