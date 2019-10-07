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Житель Ростова просит организовать пешеходную зону на улице Тружеников

Житель Ростова просит организовать пешеходную зону на улице Тружеников
Ростовчанин предлагает организовать зону для пешеходов на улице Тружеников. Он разместил соответствующую петицию на общественном интернет-портале.

Автор сообщения пишет, что между домами № 35 и № 33 по улице Тружеников нет прохода. Тротуар на указанном участке прерывается, и пешеходам приходится перемещаться на проезжую часть. Ростовчанин добавил, что дорога в этом месте разбита, и семьям с колясками там тяжело проходить. В связи с этим он просит власти Ростова благоустроить тротуар.

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