Житель Ростова лишился части пенсии из-за сомнительных долгов по ЖКХ



Пенсионер в Ростове-на-Дону около года воюет с коммунальной организацией из-за начисленных долгов. Пока Олег Секретёв ходил по всем инстанциям, чтобы добиться справедливости, Пенсионный фонд взыскал крупную сумму из его пенсии.



В мае 2018 года мужчина просрочил проверку счётчика. Согласно закону его следовало перевести на расчёты по среднему показателю, а через три месяца — по нормативу. Однако ему продолжали приходить квитанции, сумма в которых складывалась согласно показаниям счётчиков. Вплоть до апреля 2019-го он получал обычные платёжки.



- Неожиданно я нашёл в своём почтовом ящике жёлтые квитанции от «Ростовводоканала». В них был указан долг на сумму почти 4 000 рублей, - рассказал Секретёв. - Я вызвал мастера, чтобы тот проверил исправность счётчиков. Всё оказалось в порядке, и я понёс документы в коммунальную компанию, чтобы там пересчитали сумму, которую я должен оплатить.



Несмотря на это, в июне 2019 года он снова получил оранжевую платёжку. Сумма уменьшилась всего на 600 рублей.







- Я согласен оплатить долг по закону за те пару месяцев, когда просрочил поверку. Но меня в течение целого года не уведомляли о наличии долга.



Пенсионер отправлял письма генеральному директору «Ростовводоканала», но они остались без ответа. Затем он обратился в Федеральную антимонопольную службу, оттуда документы отправили в Госжилинспекцию - та же история.



- Тогда я пошёл в прокуратуру. Там мне вручили отписку: «Приняли к рассмотрению». В конце сентября 2019 года бумаги вновь отправили в Госжилинспекцию с приказом ответить мне на заявление. Однако ответа я не дождался.



В декабре Олегу Секретёву пришла урезанная пенсия. Не досчитавшись примерно 1 500 рублей, мужчина пошёл в Пенсионный фонд. Там ему сказали, что в течение двух месяцев с него будут взыскивать сумму долга по ЖКХ. Согласно федеральному закону служба судебных приставов направляет в территориальный орган ПФР документ, в котором указываются процент удержания пенсии и сумма исполнительного сбора. В соответствии с ФЗ сумма взыскания может достигать 50 процентов от месячной пенсии. При этом должника не обязаны уведомлять об этом.



- Я написал второе заявление в прокуратуру. Затем долго не мог получить ответное письмо, потому что отправитель сделал ошибку в моей фамилии, написал «Секретов». Наконец, 1 февраля я нашёл в ящике толстый конверт.







Исходя из содержания официальных ответов, добиться справедливости пенсионеру так и не удастся. Сухим канцелярским языком пожилому потребителю пояснили: мол, всё сделано по закону. Вразумительного разъяснения, почему квитанции за воду с долгом пришли только через год, дождаться так и не удалось. К сожалению, этот пример ещё раз доказывает беспомощность простого человека (тем более одинокого пенсионера) перед мощной машиной ЖКХ. Разобраться во всех её нюансах вряд ли кому под силу. Пожилым людям же за свою, порой случайную, беспечность приходится дорого расплачиваться.