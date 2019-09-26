Жёлтые квитанции: как ростовчанам не заплатить лишнего водоканалу



Проблемы услуг ЖКХ — извечная тема, которая, скорее всего, никогда не разрешится. В любое время года — с началом отопительного сезона или периода поливов — граждане сталкиваются с рядом проблем. Кому-то начисляют лишние кубометры, у кого-то появляются неизвестно откуда взявшиеся задолженности и прочее, и прочее.



Чаще всего эти вопросы касаются одиноких пенсионеров, которые в силу возраста и неосведомлённости не знают, куда стоит обратиться за помощью и защитой. Некоторые из них молча платят по квитанциям с заоблачными цифрами, боясь, что им отключат воду, свет или газ.



Однако есть те, кто пытается бороться с этой системой обмана и обдираловки. Так, уже несколько месяцев с одним из коммунальных предприятий воюет пенсионер Олег Секретев, проживающий в Ростове-на-Дону на улице Вятской. В июне 2019 года он нашёл в почтовом ящике жёлтые квитанции от «Ростовводоканала». У мужчины появился долг на сумму почти 4 000 рублей. Естественно, Олег Лаврович пошёл в компанию, чтобы разобраться в ситуации.



В заявлении он сообщил, что с апреля 2017 года исправно каждый месяц оплачивал услуги согласно показаниям счётчика. Затем, в апреле 2019 года, впервые пришла платёжка, требующая оплату по нормативам. Тогда Секретев обратился в «Единую городскую службу установки счётчиков воды» с просьбой проверить исправность его счётчиков и заменить их в случае необходимости.



- Счётчик холодной воды отслужил только половину срока эксплуатации, а проверка счётчика горячей воды была назначена на декабрь 2020 года, - рассказал пенсионер. - Тем не менее я был готов заменить их, чтобы избежать лишних разбирательств с водоканалом. Стоимость работ составляла 5 000 тысяч рублей.



На руках у пенсионера появились документы о том, что его счётчики исправны, и он может продолжать платить согласно их показаниям. Секретев сразу понёс бумажки в водоканал с просьбой пересчитать сумму, которую он должен оплатить.



- Несмотря на всё, в июле мне пришла ещё одна оранжевая платёжка. В ней сумма долга сократилась примерно на 500 рублей и стала составлять порядка 3 500 рублей. Заметьте, при этом я не заплатил ни копейки по тому «хвосту», который неизвестно откуда взялся.



Тогда он пошёл в компанию, чтобы ему по пунктам объяснили, откуда взялась задолженность. Девушка в окошке заявила, что акт проверки счётчика не гарантирует того, что ранее он мог давать верные показания. То есть получается, что он мог неправильно работать, а потом исправиться, поэтому потребителю нужно всё равно оплатить долг по нормативу за предыдущие месяцы.



Как пояснили в водоканале, трудности могут возникать при переходе на прямые расчёты. То есть ранее потребитель получал квитанции от управляющей компании, а сейчас стал получать напрямую от водоканала. Зачастую данные искажаются при передаче данных абонентов от УК к ресурсникам. Например, по паспорту поверка счётчика назначена на 2020 год, а водоканал получил сведения о том, что она должна была проводиться в 2018-м или 2019-м. С этого момента и идёт начисление платы не по показаниям.



- В случае выявления просроченной поверки абонента автоматически переводят на оплату по нормативу, - прокомментировала начальник пресс-службы АО «Ростовводоканал» Наталья Булахтина. - Даже если поверка подтвердила исправность прибора, за период просрочки плата начисляется по нормативу.



Специалист добавила, что если человек заметил ошибку, ему необходимо предоставить паспорт счётчика и фотографию текущих показаний. В случае ошибочной информации о просроченной поверке будет произведён перерасчёт.