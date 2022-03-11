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Жертвами коронавируса в Ростовской области стали семь мужчин

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали семь мужчин
Жертвами коронавируса в Ростовской области стали семь человек. От инфекции снова скончались только мужчины. За сутки перестали биться сердца дончан в возрасте 54, 56, 64, 65, двое по 72, 86 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями органов и систем.

С начала эпидемии в регионе зафиксировали 10526 смертей от коронавируса. Большая часть скончавшихся - пожилые люди. При этом, среди умерших есть молодежь и даже дети. В 2020-м от инфекции умер 12-летний мальчик.
Фото: Rostov.ru
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