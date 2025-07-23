В Батайске на кладбище в районе Койсуг более четырех месяцев не убирают мусор

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В Батайске на кладбище в районе Койсуг уже более четырех месяцев не убирают мусор. Об этом сообщили на портале «Батайское время».Жительница города пришла на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих близких. Но при входе она увидела, что территория кладбища завалена мусором. Горы старых венков, пластиковых цветов, веток и бытовых отходов тянутся на десятки метров.Одна из местных жительниц рассказала, что из-за антисанитарных условий на кладбище стоит неприятный запах, а также бегают крысы.Ситуация с мусором на кладбище начала ухудшаться еще в апреле, перед Пасхой. С тех пор батайчане жаловались на свалку, но проблема не была решена. Наоборот, количество мусора только увеличилось.