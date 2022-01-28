От коронавируса в Ростовской области умерли еще шесть человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали шесть человек. От инфекции умерли две женщины и четверо мужчин. Самому молодому из них было 54 года.С начала эпидемии ковида на Дону насчитывают 1 011 смертей от COVID-19. Большая часть скончавшихся - пожилые люди. Однако вирус не щадит молодежь и даже детей. Два года назад от коронавируса умер 12-летний мальчик. Все жертвы опасной инфекции страдали различными хроническими заболеваниями органов и систем, которые усугубили их состояние и привели к летальному исходу.