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От коронавируса в Ростовской области умерли еще шесть человек

От коронавируса в Ростовской области умерли еще шесть человек
В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали шесть человек. От инфекции умерли две женщины и четверо мужчин. Самому молодому из них было 54 года.

С начала эпидемии ковида на Дону насчитывают 1 011 смертей от COVID-19. Большая часть скончавшихся - пожилые люди. Однако вирус не щадит молодежь и даже детей. Два года назад от коронавируса умер 12-летний мальчик. Все жертвы опасной инфекции страдали различными хроническими заболеваниями органов и систем, которые усугубили их состояние и привели к летальному исходу.
Фото: Алексей Бойко.
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