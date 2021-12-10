В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек

Фото: Алексей Бойко.

В донском регионе от коронавируса умерли еще 27 человек. Об этом 12 декабря сообщает региональное правительство.По данным за последние сутки, от инфекции скончались 18 женщин в возрасте от 38 до 93 лет и девять мужчин. Самому молодому было 56 лет, самому пожилому - 72 года, все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Большая часть умерших на Дону - пожилые люди. С начала пандемии в области насчитывают 9 129 скончавшихся от коронавируса. Среди них - множество медиков и даже дети. В 2020-м от ковида скончался 12-летний мальчик.