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В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек

В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек
В донском регионе от коронавируса умерли еще 27 человек. Об этом 12 декабря сообщает региональное правительство.

По данным за последние сутки, от инфекции скончались 18 женщин в возрасте от 38 до 93 лет и девять мужчин. Самому молодому было 56 лет, самому пожилому - 72 года, все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Большая часть умерших на Дону - пожилые люди. С начала пандемии в области насчитывают 9 129 скончавшихся от коронавируса. Среди них - множество медиков и даже дети. В 2020-м от ковида скончался 12-летний мальчик.
Фото: Алексей Бойко.
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