В Таганроге за 18 млн выставили недостроенную трехэтажку и земельный участок

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В Таганроге Ростовской области на продажу выставлен объект незавершенного строительства – трехэтажное здание с земельным участком. Начальная стоимость лота составляет 18 миллионов рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на специализированной платформе «РТС-тендер».Предметом аукциона является недостроенный многоквартирный дом, расположенный по улице Ломакина. Состояние стен оценивается как аварийное, что потребует от будущего владельца проведения работ по демонтажу надземного перехода, соединяющего третий и четвертый блоки здания.Следует обратить внимание на наличие обременений и ограничений, касающихся использования земельного участка. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 августа включительно. Аукцион состоится через три дня после завершения периода подачи заявок.