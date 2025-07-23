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В Ростове для детского дома № 4 закупят вещи и обувь на сумму 5 миллионов рублей. Об этом стало известно из государственных закупок на сайте.Детский дом разделил закупку на две части. Первая заявка появилась 21 июля. В ней ищут подрядчика для 1 010 пар детской обуви — летней и зимней, размеры от 21-го до 25-го. На это выделено почти 1,9 миллиона рублей.Вторая часть закупки — одежда для детей. Подрядчик должен предоставить почти 500 единиц одежды: от ползунков до футболок для мальчиков и девочек. На эту часть выделено 3,3 миллиона рублей.Список нужных вещей можно найти в документации тендера. Победителя по обуви выберут 30 июля, а по одежде — 1 августа. Вещи должны доставить по адресу: Университетский переулок, 127.