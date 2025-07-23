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Нападающий Андрей Галушкин подписал контракт с ХК «Ростов»

Нападающий Андрей Галушкин подписал контракт с ХК «Ростов»

Нападающий Андрей Галушкин подписал контракт с ХК «Ростов». Информация об этом появилась на официальном сайте ростовской команды.

Андрей Галушкин, воспитанник петербургской школы хоккея, стал первым приобретением «Ростова» в межсезонье-2025/2026. С 25-летним нападающим заключен контракт сроком на один год.

Предыдущий сезон-2024/2025 Галушкин начал в составе кирово-чепецкой «Олимпии», где принял участие в 16 играх и отметился тремя заброшенными шайбами. В декабре того же года он перешел в ХК «Челны» и сыграл за эту команду 21 матч.

На текущий момент в распоряжении ХК «Ростов» находятся 19 хоккеистов, имеющих действующие контракты на сезон-2025/2026. Кроме того, на просмотре в клубе находятся еще восемь игроков.
Фото: ХК Ростов
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