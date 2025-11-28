Фото: Дондей

Желтый уровень погодной опасности продлили в Ростовской области из-за тумана. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Согласно данным синоптиков, это погодное явление ожидается до вечера 29 ноября.Туман ухудшает видимость на проезжей части. Из-за этого вырастает риск возникновения дорожных аварий. Автовладельцам рекомендуется быть внимательными за рулем. Важно снижать скорость, а также избегать резких маневров. Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу в установленных для этого местах.