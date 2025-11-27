На Дону ночью 27 ноября объявили красный уровень угрозы по БПЛА

Фото: Купол России

В Ростовской области, вечером 27 ноября, из-за активности дронов был введен режим повышенной опасности. Около десяти часов вечера специализированные мониторинговые каналы уведомили об этом.Установление "красного" уровня угрозы свидетельствует о прямой опасности для объектов инфраструктуры и зданий.Населению рекомендовано оставаться в своих жилищах и найти убежище в комнатах без окон. В таких обстоятельствах не рекомендуется пользоваться лифтами.МЧС России также предупредило о вероятной атаке БПЛА на территорию Ростовской области. Это уведомление от службы спасения было опубликовано приблизительно в 21:30. Важно отметить, что это второе предупреждение о беспилотной опасности за сегодняшний день в этом регионе.