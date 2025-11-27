Новости
На поддержание чистоты в аэропорту Платов в Ростове выделят 5,1 миллиона рублей

На поддержание чистоты в аэропорту Платов в Ростове будет выделено 5,1 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных о госзакупках.

Заказчиком тендера является Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы. Подрядчик, выбранный по результатам конкурса, будет заниматься как текущей, так и генеральной уборкой территории аэропорта до конца ноября 2026 года.

Интересно отметить, что аэропорт Платов, закрытый более трех лет назад, продолжает получать значительные финансовые средства на его содержание. В этом году бюджет на эти цели был сокращен: если в прошлом году сумма составляла 7 миллионов рублей, то на следующий год из федерального бюджета выделили лишь 5 миллионов рублей.

Победителя тендера планируют объявить 5 декабря, а подать заявки на участие в конкурсе можно до 4 декабря.
Фото: РостовРу
