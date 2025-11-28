В городе Шахты БПЛА упал на жилой дом ночью 28 ноября
В городе Шахты БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.
В ночь на 28 ноября была зафиксирована новая атака дронов. Системы противовоздушной обороны успешно отразили нападение на территории Чертковского, Октябрьского, Шолоховского, Миллеровского и Дубовского районов, а также в Шахтах и Таганроге. Пострадавших в результате инцидентов не было.
В Шахтах дрон повредил несколько автомобилей, технический этаж и окна пятиэтажного здания. Жителей эвакуировали, после чего сапёры провели проверку помещений, и люди смогли вернуться в свои квартиры. В Таганроге обломки беспилотников разбили веранду и окна двух частных домов, сообщил Юрий Слюсарь.
За ночь на 28 ноября в Ростовской области были сбиты 46 беспилотных аппаратов.