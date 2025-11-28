В городе Шахты БПЛА упал на жилой дом ночью 28 ноября

Фото: Дондей.

В городе Шахты БПЛА упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.В ночь на 28 ноября была зафиксирована новая атака дронов. Системы противовоздушной обороны успешно отразили нападение на территории Чертковского, Октябрьского, Шолоховского, Миллеровского и Дубовского районов, а также в Шахтах и Таганроге. Пострадавших в результате инцидентов не было.В Шахтах дрон повредил несколько автомобилей, технический этаж и окна пятиэтажного здания. Жителей эвакуировали, после чего сапёры провели проверку помещений, и люди смогли вернуться в свои квартиры. В Таганроге обломки беспилотников разбили веранду и окна двух частных домов, сообщил Юрий Слюсарь.За ночь на 28 ноября в Ростовской области были сбиты 46 беспилотных аппаратов.