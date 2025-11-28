В начале декабря в Ростовской области изменится расписание ряда пригородных поездов

Фото: Соцсети

В Ростовской области в первых числах декабря произойдут временные изменения в расписании движения электропоездов. Об этом сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги.Корректировка графика связана с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна. В частности, 1, 2, 4, 5, 8 и 9 декабря будут внесены изменения в график электрического поезда № 6264/6263, следующего по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская. Время прибытия этого электропоезда на конечную станцию увеличится на одну минуту.Электропоезд № 6265, курсирующий в направлении Орловка-Кубанская – Тимашевская, начнет движение от станции Орловка-Кубанская с незначительным опозданием, всего на одну минуту. При этом прибытие в конечный пункт назначения произойдет в соответствии с утвержденным графиком движения. С более подробным графиком можно ознакомиться на сайте компании РЖД.С 1, 2, 5 и 9 декабря новый график будет действовать для электропоезда № 6172/6171, курсирующего между Ростовом и Орловкой-Кубанской. Отправление из Ростова будет осуществляться с задержкой на 31 минуту.4 и 8 декабря электропоезд № 6172/6171 сообщением Ростов – Орловка-Кубанская будет следовать по скорректированному расписанию. Отправление из Ростова будет задержано на 29 минут.Все электропоезда будут осуществлять движение с остановками, предусмотренными действующим графиком. Актуальную информацию о внесенных изменениях можно найти на официальном сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах пригородных вокзалов.