В Ростовской области на сутки продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В связи с прогнозируемым туманом в Ростовской области введен «желтый» уровень погодной опасности. Информация об этом опубликована на официальном портале Гидрометеорологического центра.

Ожидается, что туманные явления будут наблюдаться в области 27 и 28 ноября, согласно прогнозам метеорологов. Самая высокая вероятность возникновения тумана приходится на ночные и утренние часы, однако его присутствие возможно и в дневное время, ориентировочно до часу дня.

Важно подчеркнуть, что туман значительно ухудшает видимость, что, в свою очередь, повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Водителям транспортных средств рекомендуется проявлять особую бдительность во время управления автомобилем: снижать скоростной режим и избегать резких изменений направления движения. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающую одежду и пересекать проезжую часть исключительно в установленных для этого местах.
