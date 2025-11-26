Фото: Дондей

На Дону объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности указывает на неблагоприятные явления. По данным синоптиков, утром 26 ноября по северной половине региона ожидаются гололедно-изморозевые явления. Помимо этого, метеорологи сообщают о сильном тумане до 27 ноября.Автовладельцам необходимо быть внимательными за рулем. Рекомендуется снижать скорость, а также избегать резких маневров. Также пешеходам стоит использовать светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу в установленных для этого местах.