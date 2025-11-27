Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Беспилотную опасность объявили на Дону второй раз за сутки 27 ноября

Беспилотную опасность объявили на Дону второй раз за сутки 27 ноября

Вечером 27 ноября в Ростовской области было объявлено о риске атаки с применением дронов. Примерно в 21:30 население региона получило уведомление от местной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

Гражданам советовали не находиться на улице, найти убежище в помещениях и держаться подальше от окон.

Важно отметить, что это уже второе предупреждение о возможной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами, в этом субъекте федерации за последние 24 часа. Кроме того, прошедшей ночью в населенном пункте Дмитриадовка была повреждена кровля одного из строений в результате падения обломков дрона. Местная жительница получила ранения от осколков, ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.