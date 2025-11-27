Беспилотную опасность объявили на Дону второй раз за сутки 27 ноября

Фото: ДонДей

Вечером 27 ноября в Ростовской области было объявлено о риске атаки с применением дронов. Примерно в 21:30 население региона получило уведомление от местной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).Гражданам советовали не находиться на улице, найти убежище в помещениях и держаться подальше от окон.Важно отметить, что это уже второе предупреждение о возможной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами, в этом субъекте федерации за последние 24 часа. Кроме того, прошедшей ночью в населенном пункте Дмитриадовка была повреждена кровля одного из строений в результате падения обломков дрона. Местная жительница получила ранения от осколков, ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.