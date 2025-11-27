В Ростовской области планируют ввести сдачу ОГЭ по двум предметам

Фото: Правительство РО

В Ростовской области планируют ввести сдачу ОГЭ по математике и русскому языку для девятиклассников, желающих получить среднее профессиональное образование. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко, выразив надежду на реализацию этой инициативы в 2026 году.В Санкт-Петербурге и Москве уже практикуют сдачу только двух обязательных экзаменов. Это позволило значительно сократить число учеников, не справившихся с ОГЭ. Опыт северной столицы может стать примером для Ростовской области.- Правительство подготовило законопроект, который мы 2 декабря в Думе уже рассмотрим в первом чтении, - отметила Абрамченко. - Я очень надеюсь, что со следующего года ребята, которые выбирают свой путь в СПО, будут сдавать только два экзамена.Девятиклассники в настоящее время сдают четыре обязательных экзамена. Школьники, которые планируют поступать в колледж, и их родители считают такую нагрузку избыточной. В результате учащиеся не могут сосредоточиться на ключевых предметах — математике и русском языке, что негативно сказывается на их успеваемости.