В Ростовской области планируют ввести сдачу ОГЭ по двум предметам

В Ростовской области планируют ввести сдачу ОГЭ по математике и русскому языку для девятиклассников, желающих получить среднее профессиональное образование. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко, выразив надежду на реализацию этой инициативы в 2026 году.

В Санкт-Петербурге и Москве уже практикуют сдачу только двух обязательных экзаменов. Это позволило значительно сократить число учеников, не справившихся с ОГЭ. Опыт северной столицы может стать примером для Ростовской области.

- Правительство подготовило законопроект, который мы 2 декабря в Думе уже рассмотрим в первом чтении, - отметила Абрамченко. - Я очень надеюсь, что со следующего года ребята, которые выбирают свой путь в СПО, будут сдавать только два экзамена.

Девятиклассники в настоящее время сдают четыре обязательных экзамена. Школьники, которые планируют поступать в колледж, и их родители считают такую нагрузку избыточной. В результате учащиеся не могут сосредоточиться на ключевых предметах — математике и русском языке, что негативно сказывается на их успеваемости.
Фото: Правительство РО
