Новогодняя елка во дворе может обернуться крупным штрафом для жителей Ростовской области

Фото: Donday

Размещение новогодней елки во дворах жилых домов и на общественных территориях Ростовской области может обернуться ощутимыми штрафами. Ростовский юрист Анна Павлова обращает внимание на то, что дворы многоквартирных зданий и другие общественные пространства принадлежат всем владельцам квартир. Любые изменения в оформлении этих мест требуют предварительного согласования с управляющей организацией и жильцами.Юрист подчеркивает, что установка новогодней ели, мешающей свободному проходу, блокирующей эвакуационные выходы, расположенной вблизи стен или ограничивающей доступ к обогревательным приборам, может быть квалифицирована как нарушение правил пожарной безопасности.За подобные нарушения предусмотрены штрафы, варьирующиеся от 5 до 15 тысяч рублей. Более того, крайне нежелательно украшать уличную елку гирляндами без соответствующих сертификатов и с неясным происхождением.В случае возникновения пожара, вызванного неправильной установкой елки или применением небезопасной иллюминации, размер штрафа может достичь 40-50 тысяч рублей.Юрист акцентирует внимание на том, что если пожар приведет к серьезным травмам или летальному исходу, административная ответственность может перерасти в уголовную. Игнорирование правил безопасности, повлекшее тяжелые последствия, может закончиться лишением свободы на срок до семи лет, а также выплатой штрафа.Чтобы избежать штрафов за размещение новогодней елки во дворе и других общедоступных местах, необходимо получить одобрение всех жильцов и управляющей компании.