В Ростовской области ищут пропавшего 67-летнего мужчину из Краснодара

Фото: Donday

В Ростовской области ищут пропавшего 67-летнего краснодарца. Константин Траппе уже пропадал в августе, и тогда его спустя полтора месяца нашли в донской столице.О местонахождении пенсионера ничего не известно с 21 ноября. Если все это время он находился на улице, то может нуждаться в медицинской помощи.Как сообщает Donday, когда-то у мужчины были родственники в Ростове, и семья предполагает, что он мог отправиться на их поиски. При этом при себе у него нет ни документов, ни телефона — в прошлый раз добраться до другого региона ему кто-то помог.Приметы пенсионера: седые волосы, голубые глаза, рост - 172 см, телосложение среднее. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.