Впервые за полгода нигерийский футболист "Ростова" появился на поле

Впервые за полгода нигерийский футболист "Ростова" появился на поле. Полузащитник дебютировал в кубковой встрече против "Нефтехимика" 27 ноября.

Во второй половине игры 19-летний Мафус Аджаса вышел на замену травмированному Ивану Комарову. Несмотря на неплохую игру, нигерийский футболист не отметился голевыми передачами. Фанаты задаются вопросом, почему полузащитника до сих пор не включают в стартовый состав и он находится в резерве.

При этом, невзирая на дефицит игрового времени, цена на Аджаса возросла. В июне 2025 года стоимость трансфера нападающего оценивалась в 50 тысяч евро (4,5 млн рублей). Согласно данным transfermarkt, уже в сентябре, через два месяца пребывания в "желто-синей" команде, ценник на игрока поднялся до 200 тысяч евро (18,1 млн рублей).

Донской клуб подписал контракт с нигерийским нападающим Ибрагимом Мафусом Аджаса из египетского клуба "Модерн Спорт" в сезоне 2025/26.
Фото: ФК Ростов
