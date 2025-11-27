Фото: ФК Ростов

Впервые за полгода нигерийский футболист "Ростова" появился на поле. Полузащитник дебютировал в кубковой встрече против "Нефтехимика" 27 ноября.Во второй половине игры 19-летний Мафус Аджаса вышел на замену травмированному Ивану Комарову. Несмотря на неплохую игру, нигерийский футболист не отметился голевыми передачами. Фанаты задаются вопросом, почему полузащитника до сих пор не включают в стартовый состав и он находится в резерве.При этом, невзирая на дефицит игрового времени, цена на Аджаса возросла. В июне 2025 года стоимость трансфера нападающего оценивалась в 50 тысяч евро (4,5 млн рублей). Согласно данным transfermarkt, уже в сентябре, через два месяца пребывания в "желто-синей" команде, ценник на игрока поднялся до 200 тысяч евро (18,1 млн рублей).Донской клуб подписал контракт с нигерийским нападающим Ибрагимом Мафусом Аджаса из египетского клуба "Модерн Спорт" в сезоне 2025/26.