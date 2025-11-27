В Ростовской области хотят не поднимать цены на важные лекарства

Фото: Нейросеть

В России, в том числе и в Ростовской области, обсуждается проект по удержанию стоимости жизненно важных лекарственных средств. С подобной инициативой 27 ноября на встрече в Государственной Думе выступил депутат Сергей Миронов.Авторы данного законопроекта предлагают внести изменения в существующий федеральный закон, который контролирует оборот лекарственных препаратов. Ограничение роста цен на наиболее значимые медикаменты планируется ввести в силу до начала 2027 года.Как сообщил депутат в интервью агентству ТАСС, главными потребителями лекарственных средств являются ветераны войны, пенсионеры, инвалиды и люди, страдающие хроническими заболеваниями.Даже небольшой рост цен на медикаменты может оказать существенное влияние на финансовое положение указанных категорий граждан. Это может привести к снижению доступности медицинской помощи и ухудшению здоровья населения. Кроме того, предлагаемый законопроект, вероятно, позитивно скажется на обеспечении льготных категорий населения необходимыми лекарствами.