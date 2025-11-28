- В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой. В Таганроге осколками дронов разбиты веранда и стекла в окнах двух частных домов, - добавил глава региона.

Фото: РСЧС

Утром 28 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Уведомление от РСЧС поступило примерно в девять часов утра.Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.Напомним, что прошедшей ночью над донским регионом были уничтожены 46 БПЛА. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны были перехвачены в семи муниципалитетах. А точнее - в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.К счастью, никто из жителей в происшествии не пострадал.