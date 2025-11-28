Утром 28 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность
Утром 28 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Уведомление от РСЧС поступило примерно в девять часов утра.
Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.
Напомним, что прошедшей ночью над донским регионом были уничтожены 46 БПЛА. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны были перехвачены в семи муниципалитетах. А точнее - в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.
К счастью, никто из жителей в происшествии не пострадал.