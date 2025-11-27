Новости
В МВД объявили в розыск ростовскую правозащитницу Анну Хоботову

Полиция объявила в розыск Анну Хоботову, ростовскую правозащитницу, известную как организатор сети реабилитационных учреждений для несовершеннолетних. Недавно в ее центрах прошли обыски, проведенные правоохранительными органами. Следствие утверждает, что в реабилитационном центре для подростков, расположенном в Дедовске, воспитанники подвергались физическому насилию, пыткам, а также моральному и психологическому давлению. Один из подопечных, 16-летний юноша, был госпитализирован в отделение реанимации с множественными травмами.

В ориентировке на розыск указано, что основанием для преследования Хоботовой стало возбужденное уголовное дело, однако конкретная статья не называется. В настоящее время поиски ростовчанки ведутся исключительно на территории Московской области.

Анне Хоботовой 37 лет, она родом из города Новочеркасска Ростовской области. Женщина представляет себя как психолог и правозащитник. Ранее она руководила Центром реабилитации для трудных подростков, имевшим филиалы в различных регионах России.
Фото: МВД РФ
