Спустя два часа в Ростовской области дали отбой беспилотной опасности

Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 28 ноября дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило около 11:00.Примерно в девять утра на телефоны жителей региона поступило уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Спасатели дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также отойти от окон.Уже через два часа был дан отбой беспилотной опасности.Информации о последствиях на земле не поступало.