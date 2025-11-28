Новости
Спустя два часа в Ростовской области дали отбой беспилотной опасности

В Ростовской области утром 28 ноября дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило около 11:00.

Примерно в девять утра на телефоны жителей региона поступило уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Спасатели дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также отойти от окон.

Уже через два часа был дан отбой беспилотной опасности.

Информации о последствиях на земле не поступало.
Фото: РСЧС
