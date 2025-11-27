После атаки беспилотников в Таганроге один из пострадавших находится в коме
После атаки беспилотников в Таганроге один из пострадавших находится в коме. ЧП произошло 25 ноября.
В ту ночь у жителей села Новобессергеневка не получилось уснуть. Ну улице стали звучать жуткие взрывы. С полуночи средства ПВО отражали массированный налет БПЛА. Для безопасности 30-летний Вячеслав со своей супругой Юлей и мамой Еленой укрылись в переходе в доме. Примерно в 3:00 спасатели объявили отбой опасности по БПЛА, и Юля ушла спать в комнату на второй этаж. В свою очередь мужчина задержался на кухне, чтобы выпить чаю. За это время девушка успела уснуть. Когда Вячеслав тоже направился к кровати, на территории донского региона вновь объявили опасность БПЛА.
Дальнейшие события развивались, как в самом страшном сне. По воспоминаниям Елены, над домом разорвалось что-то похожее на ракету. Ее обломки упали прямо на крышу, проломив ее. Следом за адским грохотом последовали крики.
Мужчина смог оказать себе первую помощь, но для его состояния этого было недостаточно. Семья смогла дозвониться до спасателей. Но так как «скорая» выехала из другого населенного пункта, ее еще нужно было дождаться. Прибывшие врачи отвезли пострадавшую пару в больницу Таганрога.
Для семьи случившееся оказалось шоком. Слава и Юля были вместе шесть лет. Три года назад они поженились. По словам Елены, отношения пары отличались романтикой и нежностью. Женщина даже боится представить, что будет с ее сыном, когда он узнает о трагедии.
Вячеслав еще находится в реанимации без сознания. По словам родственницы, врачи охарактеризовали его состояние как особо тяжелое. И если он очнется, то ему придется встретиться с могильной плитой «любви всей его жизни». В последний путь Юлию Давыдову проводили 27 ноября в Таганроге. Попрощаться с трагически погибшей девушкой пришли родственники, близкие и неравнодушные жители.