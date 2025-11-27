- Какие-то металлические шарики пробили грудь лежащей Юлечки, прошли через матрас. А Слава, когда послышался новый гул за окном, подошел к окну. Шарики пронзили ему сначала одну ногу, а потом другую, - поделилась с корреспондентом редакции DonDay женщина. - Сын закричал: «Мама, неси что-то похожее на жгут!».

- Нам позвонили утром, сказали, что Юля умерла на операционном столе. У нее было разорвано сердце. А Слава впал в кому, - рассказывает Елена.

- Мы приезжали к нему в больницу. Он бредил, настойчиво звал Юлю, спрашивал, где она. Врач даже попросил мужа зайти к нему в палату и сообщить эту новость. Хоть он и без сознания, но есть вероятность, что все слышит, - рассказывает несчастная мать.

Фото: Соцсети

После атаки беспилотников в Таганроге один из пострадавших находится в коме. ЧП произошло 25 ноября.В ту ночь у жителей села Новобессергеневка не получилось уснуть. Ну улице стали звучать жуткие взрывы. С полуночи средства ПВО отражали массированный налет БПЛА. Для безопасности 30-летний Вячеслав со своей супругой Юлей и мамой Еленой укрылись в переходе в доме. Примерно в 3:00 спасатели объявили отбой опасности по БПЛА, и Юля ушла спать в комнату на второй этаж. В свою очередь мужчина задержался на кухне, чтобы выпить чаю. За это время девушка успела уснуть. Когда Вячеслав тоже направился к кровати, на территории донского региона вновь объявили опасность БПЛА.Дальнейшие события развивались, как в самом страшном сне. По воспоминаниям Елены, над домом разорвалось что-то похожее на ракету. Ее обломки упали прямо на крышу, проломив ее. Следом за адским грохотом последовали крики.Мужчина смог оказать себе первую помощь, но для его состояния этого было недостаточно. Семья смогла дозвониться до спасателей. Но так как «скорая» выехала из другого населенного пункта, ее еще нужно было дождаться. Прибывшие врачи отвезли пострадавшую пару в больницу Таганрога.Для семьи случившееся оказалось шоком. Слава и Юля были вместе шесть лет. Три года назад они поженились. По словам Елены, отношения пары отличались романтикой и нежностью. Женщина даже боится представить, что будет с ее сыном, когда он узнает о трагедии.Вячеслав еще находится в реанимации без сознания. По словам родственницы, врачи охарактеризовали его состояние как особо тяжелое. И если он очнется, то ему придется встретиться с могильной плитой «любви всей его жизни». В последний путь Юлию Давыдову проводили 27 ноября в Таганроге. Попрощаться с трагически погибшей девушкой пришли родственники, близкие и неравнодушные жители.