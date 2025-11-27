ГК «Ростов-Дон» продолжает победную серию в Суперлиге

Фото: ГК Ростов-Дон соцсети

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уверенно переиграл «Уфу-Алису» 27 ноября. С самого начала поединка ростовчанки захватили лидерство, открыв счет в дебютной атаке. Первый гол забила Кристина Кожокарь, успешно атаковавшая с левого фланга. Уфимские спортсменки быстро ответили, но хозяйки паркета планомерно наращивали свое преимущество. Уже к десятой минуте разрыв в счете достиг четырех мячей – 9:5. Следует подчеркнуть, что гости, несмотря на ощутимую разницу в уровне мастерства, демонстрировали упорство и оказывали достойное сопротивление в первом тайме.К двадцатой минуте встречи преимущество команды «Ростов-Дон» увеличилось до восьми пунктов – 16:8. Помимо зрелищных комбинаций в нападении, стоит выделить уверенные действия в обороне, а также великолепную игру голкипера Анастасии Казьменко, отразившей к концу первого периода 43% бросков. Первая половина игры завершилась со счетом 24:13 в пользу ростовской команды.Во втором тайме гандболистки «Ростов-Дона» продолжили демонстрировать свой высокий класс. Начало второй половины матча ознаменовалось продолжением результативной серии. Надежно действуя в защите, ростовские спортсменки эффективно использовали быстрые контратаки. Несмотря на то, что к этому моменту отличились практически все игроки команды, особенно продуктивно играла Кристина Кожокарь, успешно завершавшая атакующие действия. По итогам игры она забила семь голов. Итоговый результат – убедительная победа ростовского коллектива со счетом 46:24.