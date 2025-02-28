Землю и общежитие «Шахты Ростовской» второй раз выставили на торги

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На торги выставили имущество угольного предприятия ООО «Шахта Ростовская». Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе второй раз оказался земельный участок площадью 20 соток и здание общежития площадью почти 900 квадратных метров. Недвижимость находится в городе Гуково на улице Баранова, 7.После неудачной попытки продажи стоимость лота снизили с 21 до 19 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе начали принимать с 24 февраля. Итоги подведут 17 марта.