Имущество ООО «Шахта Ростовская» выставили на торги

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В Ростовской области выставлено на продажу имущество ООО «Шахта Ростовская». Эта информация появилась на сайте Единого федерального реестра данных о банкротстве.Согласно опубликованным данным , объявлен открытый аукцион на продажу как движимого, так и недвижимого имущества компании. Совокупная начальная цена двух лотов составляет минимум 26 миллионов рублей. Отдельно выставлено здание общежития шахты с начальной стоимостью 21 миллион рублей.Напоминаем, что в декабре 2024 года ООО «Шахта Ростовская» было признано банкротом, после чего в отношении организации было открыто конкурсное производство, установленное на шесть месяцев. Стоит отметить, что долг предприятия перед кредиторами превышает 318 миллионов рублей.Компания расположена в городе Гуково и начала свою деятельность в 1953 году. Она входила в состав производственного объединения «Гуковуголь», а затем находилась под управлением компаний «Русский уголь» и «Кингкоул».Напомним, что в 2017 году гендиректора «Кингкоула» суд приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу за невыплату двум тысячам работников зарплаты.