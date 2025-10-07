ГК «Ростов» обыграл АГУ «Адыиф» со счетом 24:35
ГК «Ростов» одержал победу над АГУ «Адыиф». Встреча состоялась 7 октября в рамках Суперлиги-2025/26.
На спортивную площадку в Майкопе команды вышли в боевой готовности. Ростовчанки сразу открыли счет по голам. Однако хозяева площадки не собирались отставать. В основном разница между соперницами составляла три мяча. К концу первого тайма «Ростову» удалось все же вырвался вперед. К перерыву счет был равен 13:19.
Во втором тайме ростовская команда стала удерживать свою лидирующую позицию. В начале противники сократили отставание до четырех мячей. Но постепенно «Ростов-Дон» увеличил дистанцию сначала до шести, а затем и до 11 мячей. Матч завершился победой донской команды - 24:35. Лучшим игроком стала Анна Сень. К слову, у нее это первая официальная игра в качестве капитана.
Следующий матч у ростовчанок пройдет с тольяттинской «Ладой». Встреча состоится во «Дворце спорта» 14 октября.