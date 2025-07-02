Сергей Безруков посетил Ростов из-за экзамена студентов

Фото: соцсети

Известный актер Сергей Безруков часто приезжает в Ростов. Здесь он преподает в местном ВГИКе. В начале июля Сергей приехал в город на экзамен своих студентов. Об этом он сообщил в соцсетях.Актер поделился видео из поезда, на котором едет в Ростов.- Завтра экзамен по актерскому мастерству. Мои студенты заканчивают третий курс, — сказал он.Последний визит Сергея в Ростов вызвал скандал. Он опубликовал фото с рыбой, которую якобы поймал. Люди обвинили его в браконьерстве.Сергей объяснил, что рыба была отпущена, и фото сделаны до начала нерестового запрета.