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Сергей Безруков посетил Ростов из-за экзамена студентов

Сергей Безруков посетил Ростов из-за экзамена студентов
Известный актер Сергей Безруков часто приезжает в Ростов. Здесь он преподает в местном ВГИКе. В начале июля Сергей приехал в город на экзамен своих студентов. Об этом он сообщил в соцсетях.

Актер поделился видео из поезда, на котором едет в Ростов.

- Завтра экзамен по актерскому мастерству. Мои студенты заканчивают третий курс, — сказал он.

Последний визит Сергея в Ростов вызвал скандал. Он опубликовал фото с рыбой, которую якобы поймал. Люди обвинили его в браконьерстве.

Сергей объяснил, что рыба была отпущена, и фото сделаны до начала нерестового запрета.
Фото: соцсети
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