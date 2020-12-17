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Защита осужденного в США летчика-ростовчанина попросила досрочного освобождения

Защита осужденного в США летчика-ростовчанина попросила досрочного освобождения
Адвокат ростовского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме Коннектикута (учреждение Данбери) направил в суд прошение о сокращении срока наказания на 9,5 лет. По словам защитника, его доверителю угрожает осложнившаяся ситуация по коронавирусу. В начале декабря в блоке, где находится ростовчанин, в очередной раз ввели карантин: там выявили восемь случаев инфицирования. У Константина пока нет симптомов COVID-19, однако пилоту все равно нездоровится. За время, проведенное в местах отбывания наказания, он потерял все зубы, а в феврале 2020 года жаловался на проблемы с ногой.

В настоящее время из 20 лет летчик отсидел 10,5. Если суд согласится скостить ему срок, Ярошенко будет освобожден. Окончательное решение федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынесет 29 декабря.

Ростовчанина арестовали за контрабанду наркотиков в 2010 году в Либерии (Африка). Позже его депортировали в США, где в сентябре 2011 года суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения. Несколько лет он провел в тюрьме штата Нью-Джерси. Два года назад, в 2018-м, Константина перевели в учреждение Коннектикута.

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